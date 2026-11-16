MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in thyssenkrupp von vor 3 Jahren verdient

Das thyssenkrupp-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4.50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22.208 thyssenkrupp-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 269.27 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12.13 EUR belief. Mit einer Performance von +169.27 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp bezifferte sich zuletzt auf 7.55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch