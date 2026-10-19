thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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19.10.2026 10:02:40
MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in thyssenkrupp von vor 3 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die thyssenkrupp-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde das thyssenkrupp-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 4.95 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2’019.582 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des thyssenkrupp-Papiers auf 14.35 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28’981.00 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +189.81 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp bezifferte sich zuletzt auf 8.93 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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