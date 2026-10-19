MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in thyssenkrupp von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das thyssenkrupp-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 4.95 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2’019.582 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des thyssenkrupp-Papiers auf 14.35 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28’981.00 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +189.81 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp bezifferte sich zuletzt auf 8.93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch