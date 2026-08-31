thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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31.08.2026 10:02:22
MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in thyssenkrupp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde das thyssenkrupp-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der thyssenkrupp-Aktie betrug an diesem Tag 7.09 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 141.118 thyssenkrupp-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 28.08.2026 2’080.08 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14.74 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 108.01 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von thyssenkrupp belief sich jüngst auf 9.18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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