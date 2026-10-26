MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der thyssenkrupp-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6.81 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14.678 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 13.61 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 199.70 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 99.70 Prozent angezogen.

thyssenkrupp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch