MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Talanx von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Talanx-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Talanx-Anteile bei 107.60 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Talanx-Aktie investierten, hätten nun 92.937 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 127.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’802.97 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 18.03 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Talanx eine Marktkapitalisierung von 32.80 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Talanx-Papiere fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Talanx-Anteils bei 19.05 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch