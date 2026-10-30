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30.10.2026 10:02:13
MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Talanx von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Talanx-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Talanx-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Talanx-Anteile bei 107.60 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Talanx-Aktie investierten, hätten nun 92.937 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 127.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’802.97 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 18.03 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Talanx eine Marktkapitalisierung von 32.80 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Talanx-Papiere fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Talanx-Anteils bei 19.05 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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