Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005
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04.09.2026 10:02:29
MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Talanx eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Talanx-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Talanx-Aktie an diesem Tag 112.20 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Talanx-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.891 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (128.50 EUR), wäre das Investment nun 114.53 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14.53 Prozent erhöht.
Talanx wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32.54 Mrd. Euro gelistet. Talanx-Papiere wurden am 02.10.2012 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das Talanx-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 19.05 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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