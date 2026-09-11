MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Talanx-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Talanx-Anteile bei 65.05 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Talanx-Papier investiert hätte, hätte er nun 15.373 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Talanx-Papiers auf 120.50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’852.42 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 85.24 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Talanx eine Börsenbewertung in Höhe von 30.78 Mrd. Euro. Das Talanx-Papier wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Talanx-Aktie auf 19.05 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch