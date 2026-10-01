TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
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01.10.2026 10:02:04
MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in TAG Immobilien gewesen.
Am 01.10.2025 wurde die TAG Immobilien-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des TAG Immobilien-Papiers betrug an diesem Tag 14.64 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 68.306 TAG Immobilien-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der TAG Immobilien-Aktie auf 11.08 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 756.83 EUR wert. Die Abnahme von 1’000 EUR zu 756.83 EUR entspricht einer negativen Performance von 24.32 Prozent.
Der TAG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 2.16 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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