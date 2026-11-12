MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TAG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem TAG Immobilien-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 25.33 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das TAG Immobilien-Papier investiert hätte, hätte er nun 39.484 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 11.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 450.11 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 54.99 Prozent.

Am Markt war TAG Immobilien jüngst 2.23 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch