|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable TAG Immobilien-Anlage?
|
12.11.2026 10:02:04
MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TAG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in TAG Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem TAG Immobilien-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 25.33 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das TAG Immobilien-Papier investiert hätte, hätte er nun 39.484 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 11.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 450.11 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 54.99 Prozent.
Am Markt war TAG Immobilien jüngst 2.23 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
Analysen zu TAG Immobilien AG
|12.11.26
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.03.26
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|16.09.25
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|19.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsenpräsentieren sich schwächer. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.