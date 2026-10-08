MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ströer SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Ströer SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Ströer SE-Aktie letztlich bei 42.30 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Ströer SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 236.407 Anteile im Depot. Die gehaltenen Ströer SE-Papiere wären am 07.10.2026 8’515.37 EUR wert, da der Schlussstand 36.02 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 14.85 Prozent verkleinert.

Ströer SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.96 Mrd. Euro. Die Ströer SE-Aktie ging am 15.07.2010 an die Börse XETRA. Den ersten Handelstag begann das Ströer SE-Papier bei 20.60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch