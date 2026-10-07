Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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07.10.2026 10:02:19
MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schaeffler-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Schaeffler-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde das Schaeffler-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6.71 EUR. Bei einem Schaeffler-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 149.142 Schaeffler-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 6.36 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 948.55 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 5.15 Prozent verkleinert.
Schaeffler wurde am Markt mit 5.90 Mrd. Euro bewertet. Am 09.10.2015 fand der erste Handelstag des Schaeffler-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Schaeffler-Papiers auf 13.50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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