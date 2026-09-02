Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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02.09.2026 10:02:14
MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schaeffler von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Schaeffler-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Schaeffler-Papier statt. Der Schlusskurs der Schaeffler-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 5.45 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1’836.547 Schaeffler-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 01.09.2026 13’259.87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7.22 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32.60 Prozent erhöht.
Schaeffler wurde am Markt mit 6.97 Mrd. Euro bewertet. Am 09.10.2015 wurden Schaeffler-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Schaeffler-Papiers lag damals bei 13.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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