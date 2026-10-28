MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schaeffler-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Schaeffler-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 5.04 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Schaeffler-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 198.413 Schaeffler-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Schaeffler-Aktie auf 5.82 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’154.76 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15.48 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 5.50 Mrd. Euro. Der Schaeffler-Börsengang fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Die Schaeffler-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 13.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch