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|Profitable Schaeffler-Investition?
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28.10.2026 10:02:30
MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schaeffler-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Schaeffler-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurde das Schaeffler-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 5.04 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Schaeffler-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 198.413 Schaeffler-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Schaeffler-Aktie auf 5.82 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’154.76 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15.48 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 5.50 Mrd. Euro. Der Schaeffler-Börsengang fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Die Schaeffler-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 13.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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