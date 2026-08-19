Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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19.08.2026 10:02:14
MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Salzgitter von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Salzgitter-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Salzgitter-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Salzgitter-Papier bei 30.86 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Salzgitter-Aktie investiert hat, hat nun 3.240 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Salzgitter-Aktie auf 50.90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 164.94 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +64.94 Prozent.
Salzgitter erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.87 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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