MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Salzgitter von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Salzgitter-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Salzgitter-Papier bei 30.86 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Salzgitter-Aktie investiert hat, hat nun 3.240 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Salzgitter-Aktie auf 50.90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 164.94 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +64.94 Prozent.

Salzgitter erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch