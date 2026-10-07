Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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07.10.2026 10:02:19
MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Salzgitter von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Salzgitter-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die Salzgitter-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Salzgitter-Aktie letztlich bei 23.40 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Salzgitter-Aktie investierten, hätten nun 42.735 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 48.34 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’065.81 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 106.58 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Salzgitter belief sich zuletzt auf 2.65 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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