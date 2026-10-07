MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Salzgitter von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Salzgitter-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Salzgitter-Aktie letztlich bei 23.40 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Salzgitter-Aktie investierten, hätten nun 42.735 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 48.34 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’065.81 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 106.58 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Salzgitter belief sich zuletzt auf 2.65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch