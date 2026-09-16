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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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Salzgitter-Anlage unter der Lupe 16.09.2026 10:02:28

MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Salzgitter-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Salzgitter
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Salzgitter-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 30.28 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 33.025 Salzgitter-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2026 auf 53.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’776.75 EUR wert. Aus 1’000 EUR wurden somit 1’776.75 EUR, was einer positiven Performance von 77.68 Prozent entspricht.

Salzgitter wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.81 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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