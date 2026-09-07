MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RTL von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurden RTL-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 35.50 EUR. Bei einem RTL-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28.169 RTL-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 916.90 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32.55 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 8.31 Prozent.

Der Marktwert von RTL betrug jüngst 4.91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch