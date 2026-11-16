MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RTL von vor 5 Jahren angefallen

Am 16.11.2021 wurde die RTL-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der RTL-Aktie betrug an diesem Tag 50.15 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 EUR in die RTL-Aktie investierten, hätten nun 199.402 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’420.74 EUR, da sich der Wert eines RTL-Papiers am 13.11.2026 auf 32.20 EUR belief. Mit einer Performance von -35.79 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von RTL belief sich zuletzt auf 4.86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch