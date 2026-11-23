Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der RTL-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die RTL-Aktie bei 64.86 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das RTL-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.542 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 45.87 EUR, da sich der Wert eines RTL-Papiers am 20.11.2026 auf 29.75 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 54.13 Prozent.

Zuletzt verbuchte RTL einen Börsenwert von 4.49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch