MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor 10 Jahren bedeutet

RTL-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die RTL-Aktie an diesem Tag bei 70.55 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 EUR in die RTL-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 141.743 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’450.74 EUR, da sich der Wert einer RTL-Aktie am 23.10.2026 auf 31.40 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 55.49 Prozent.

Zuletzt ergab sich für RTL eine Börsenbewertung in Höhe von 4.74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch