MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RTL-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurden RTL-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 33.04 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das RTL-Papier investiert hätte, hätte er nun 302.663 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’670.10 EUR, da sich der Wert eines RTL-Papiers am 11.09.2026 auf 31.95 EUR belief. Mit einer Performance von -3.30 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

RTL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.82 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch