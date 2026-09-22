MDAX-Wert RENK-Aktie: So viel Verlust hätte ein RENK-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der RENK-Aktie statt. Der Schlusskurs der RENK-Aktie betrug an diesem Tag 74.36 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 134.481 RENK-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’642.82 EUR, da sich der Wert eines RENK-Anteils am 21.09.2026 auf 41.96 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 43.57 Prozent abgenommen.

Am Markt war RENK jüngst 4.23 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des RENK-Papiers fand am 07.02.2024 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des RENK-Papiers bei 17.50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch