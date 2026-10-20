MDAX-Wert RENK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RENK von vor einem Jahr verloren

RENK-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das RENK-Papier an diesem Tag 66.95 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RENK-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.494 RENK-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 38.19 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 57.04 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 42.96 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von RENK bezifferte sich zuletzt auf 3.83 Mrd. Euro. Am 07.02.2024 wurden RENK-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der RENK-Anteilsschein bei 17.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch