RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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15.10.2026 10:02:02
MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RATIONAL-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen RATIONAL-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der RATIONAL-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das RATIONAL-Papier bei 792.20 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.126 RATIONAL-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 609.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76.94 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 23.06 Prozent vermindert.
RATIONAL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.86 Mrd. Euro. Die RATIONAL-Aktie wurde am 03.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines RATIONAL-Anteils bei 35.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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