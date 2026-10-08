MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RATIONAL-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das RATIONAL-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 597.00 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RATIONAL-Aktie investiert, befänden sich nun 16.750 RATIONAL-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 566.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’489.11 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 5.11 Prozent verringert.

Der Börsenwert von RATIONAL belief sich zuletzt auf 6.57 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der RATIONAL-Aktie fand am 03.03.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer RATIONAL-Aktie auf 35.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch