RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance unter der Lupe
|
08.10.2026 10:02:04
MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RATIONAL-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die RATIONAL-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde das RATIONAL-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 597.00 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RATIONAL-Aktie investiert, befänden sich nun 16.750 RATIONAL-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 566.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’489.11 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 5.11 Prozent verringert.
Der Börsenwert von RATIONAL belief sich zuletzt auf 6.57 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der RATIONAL-Aktie fand am 03.03.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer RATIONAL-Aktie auf 35.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
02.10.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
01.10.26
|MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
24.09.26
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
17.09.26
|MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RATIONAL von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
03.09.26
|MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RATIONAL-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
31.08.26
|RATIONAL-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten (finanzen.net)
|
27.08.26
|MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu RATIONAL AG
|06.10.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|14.08.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|14.08.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|14.08.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.