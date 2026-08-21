PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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21.08.2026 10:02:26
MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PUMA SE von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren in PUMA SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der PUMA SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die PUMA SE-Anteile bei 106.30 EUR. Wer vor 5 Jahren 10’000 EUR in die PUMA SE-Aktie investiert hat, hat nun 94.073 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’357.48 EUR, da sich der Wert eines PUMA SE-Anteils am 20.08.2026 auf 25.06 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 76.43 Prozent eingebüsst.
Der Marktwert von PUMA SE betrug jüngst 3.76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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