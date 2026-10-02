PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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|Lukratives PUMA SE-Investment?
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02.10.2026 10:02:34
MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in PUMA SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde das PUMA SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das PUMA SE-Papier bei 21.55 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 464.037 PUMA SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’352.67 EUR, da sich der Wert eines PUMA SE-Papiers am 01.10.2026 auf 22.31 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3.53 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von PUMA SE belief sich zuletzt auf 3.36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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