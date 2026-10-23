MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem PUMA SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23.32 EUR. Bei einem PUMA SE-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 428.816 PUMA SE-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 22.10.2026 10’763.29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25.10 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 7.63 Prozent.

Jüngst verzeichnete PUMA SE eine Marktkapitalisierung von 3.76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch