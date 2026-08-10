MDAX-Wert Porsche vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche vz von vor 3 Jahren angefallen

Das Porsche vz-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Porsche vz-Aktie betrug an diesem Tag 105.35 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 94.922 Porsche vz-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Porsche vz-Papiers auf 44.10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’186.05 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 58.14 Prozent.

Insgesamt war Porsche vz zuletzt 39.60 Mrd. Euro wert. Am 29.09.2022 wurden Porsche vz-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Porsche vz-Aktie bei 84.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch