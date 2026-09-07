MDAX-Wert Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Porsche vz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Porsche vz-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Porsche vz-Papier an diesem Tag 101.15 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Porsche vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.989 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 43.72 EUR, da sich der Wert eines Porsche vz-Anteils am 04.09.2026 auf 44.22 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 56.28 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Porsche vz einen Börsenwert von 39.31 Mrd. Euro. Die Porsche vz-Aktie ging am 29.09.2022 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Porsche vz-Papiers auf 84.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch