MDAX-Wert Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche vz von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Porsche vz-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Porsche vz-Papier bei 47.16 EUR. Bei einem Porsche vz-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21.204 Porsche vz-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.10.2026 882.10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41.60 EUR belief. Damit wäre die Investition 11.79 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Porsche vz bezifferte sich zuletzt auf 36.85 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Porsche vz-Papiere an der Börse XETRA war der 29.09.2022. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Porsche vz-Aktie auf 84.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch