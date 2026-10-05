Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnendes Porsche vz-Investment?
|
05.10.2026 10:02:19
MDAX-Wert Porsche vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Porsche vz von vor 3 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Porsche vz-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Porsche vz-Papier statt. Zum Handelsende standen Porsche vz-Anteile an diesem Tag bei 88.24 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 11.333 Porsche vz-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 487.31 EUR, da sich der Wert eines Porsche vz-Anteils am 02.10.2026 auf 43.00 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 51.27 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Porsche vz belief sich zuletzt auf 38.47 Mrd. Euro. Am 29.09.2022 wagte die Porsche vz-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann der Porsche vz-Anteilsschein bei 84.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
10:02
|MDAX-Wert Porsche vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Porsche vz von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
09:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Börse Frankfurt: MDAX schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Freitagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
02.10.26
|XETRA-Handel: MDAX im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|29.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|24.09.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX im Minus -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich zum Wochenbeginn leicht aufwärts. Der DAX zeigt sich mit einer unsicheren Tendenz. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.