MDAX-Wert Porsche vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Porsche vz von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Porsche vz-Papier statt. Zum Handelsende standen Porsche vz-Anteile an diesem Tag bei 88.24 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 11.333 Porsche vz-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 487.31 EUR, da sich der Wert eines Porsche vz-Anteils am 02.10.2026 auf 43.00 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 51.27 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Porsche vz belief sich zuletzt auf 38.47 Mrd. Euro. Am 29.09.2022 wagte die Porsche vz-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann der Porsche vz-Anteilsschein bei 84.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch