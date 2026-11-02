MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil von vor einem Jahr angefallen

Porsche Automobil-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Porsche Automobil-Anteile 34.46 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Porsche Automobil-Aktie investiert hätte, hätte er nun 29.019 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 742.89 EUR, da sich der Wert eines Porsche Automobil-Papiers am 30.10.2026 auf 25.60 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 25.71 Prozent vermindert.

Alle Porsche Automobil-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7.84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch