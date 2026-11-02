|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Hochrechnung
|
02.11.2026 10:02:26
MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil von vor einem Jahr angefallen
Bei einem frühen Investment in Porsche Automobil-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Porsche Automobil-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Porsche Automobil-Anteile 34.46 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Porsche Automobil-Aktie investiert hätte, hätte er nun 29.019 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 742.89 EUR, da sich der Wert eines Porsche Automobil-Papiers am 30.10.2026 auf 25.60 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 25.71 Prozent vermindert.
Alle Porsche Automobil-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7.84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Porsche Automobil-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten (finanzen.net)
|
30.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
29.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schwächer -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel nach, wogegen der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.