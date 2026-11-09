MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte eine Porsche Automobil-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Porsche Automobil-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Porsche Automobil-Papier bei 44.44 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Porsche Automobil-Papier investiert hätte, hätte er nun 225.023 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Porsche Automobil-Aktie auf 26.13 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’879.84 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 41.20 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Porsche Automobil bezifferte sich zuletzt auf 8.00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch