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|Porsche Automobil-Investmentbeispiel
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09.11.2026 10:02:21
MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte eine Porsche Automobil-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Porsche Automobil-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Porsche Automobil-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Porsche Automobil-Papier bei 44.44 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Porsche Automobil-Papier investiert hätte, hätte er nun 225.023 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Porsche Automobil-Aktie auf 26.13 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’879.84 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 41.20 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Porsche Automobil bezifferte sich zuletzt auf 8.00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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