Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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05.10.2026 10:02:19
MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Porsche Automobil eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde das Porsche Automobil-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Porsche Automobil-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 34.25 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 2.920 Porsche Automobil-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 71.62 EUR, da sich der Wert einer Porsche Automobil-Aktie am 02.10.2026 auf 24.53 EUR belief. Mit einer Performance von -28.38 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Porsche Automobil bezifferte sich zuletzt auf 7.51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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