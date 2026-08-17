MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Porsche Automobil-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Porsche Automobil-Anteile bei 49.69 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 201.248 Porsche Automobil-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.08.2026 5’562.49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27.64 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44.38 Prozent verringert.

Porsche Automobil markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch