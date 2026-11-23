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23.11.2026 10:02:22
MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Porsche Automobil von vor 10 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Porsche Automobil gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Porsche Automobil-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 48.16 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 20.764 Porsche Automobil-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 462.62 EUR, da sich der Wert eines Porsche Automobil-Papiers am 20.11.2026 auf 22.28 EUR belief. Aus 1’000 EUR wurden somit 462.62 EUR, was einer negativen Performance von 53.74 Prozent entspricht.
Porsche Automobil war somit zuletzt am Markt 6.82 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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