MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Porsche Automobil-Investment von vor 3 Jahren verloren

Am 14.09.2023 wurden Porsche Automobil-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 48.53 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.061 Porsche Automobil-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Porsche Automobil-Aktie auf 29.06 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 59.88 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 40.12 Prozent verringert.

Porsche Automobil markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch