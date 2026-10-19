MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Porsche Automobil-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 86.40 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 115.741 Porsche Automobil-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Porsche Automobil-Aktie auf 25.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’893.52 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71.06 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Porsche Automobil einen Börsenwert von 7.66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch