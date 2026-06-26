MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: Porsche Automobil-Dividende verringert sich

Wie im Zuge der Hauptversammlung von MDAX-Papier Porsche Automobil am 25.06.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 1.51 EUR für das Jahr 2025. So verringerte sich die Porsche Automobil-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 20.94 Prozent. 584.00 Mio. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung von Porsche Automobil hat sich dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr um 25.42 Prozent reduziert.

Porsche Automobil- Dividendenrenditeanpassung

Am Tag der Hauptversammlung ging die Porsche Automobil-Aktie via XETRA bei einem Wert von 29.76 EUR aus dem Geschäft. Heute wird der Porsche Automobil-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Die Auszahlung der Dividende an die Porsche Automobil-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 3.78 Prozent. Somit ermässigte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 5.25 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr ist der Kurs von Porsche Automobil via XETRA um 9.95 Prozent gefallen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 1.48 Prozent besser entwickelt als der Porsche Automobil-Kurs.

Dividendenausschüttungen in der Vergleichsgruppe

Verglichen mit der Peergroup (Volkswagen (VW) vz, BMW, Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) erweist sich Porsche Automobil im Jahr 2025 als nicht so gut wie die Branchenrivalen. Auch bei der Dividendenrendite kann die Dividenden-Aktie nicht so gut abschneiden wie die Konkurrenz. Die beste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist Volkswagen (VW) vz mit einer Dividendenzahlung von 5.26 EUR und einer Dividendenrendite von 3.50 Prozent.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Porsche Automobil

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1.78 EUR. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 6.24 Prozent steigen.

Porsche Automobil-Fundamentaldaten

Der Börsenwert des MDAX-Unternehmens Porsche Automobil steht aktuell bei 9.086 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie Porsche Automobil weist aktuell ein KGV von 4.61 auf. Der Umsatz von Porsche Automobil betrug in 2025 2.982 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 8.66 EUR.

Redaktion finanzen.ch