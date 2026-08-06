Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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06.08.2026 10:02:29
MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lufthansa-Investment von vor einem Jahr verdient
Wer vor Jahren in Lufthansa-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das Lufthansa-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Lufthansa-Anteile an diesem Tag bei 7.61 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Lufthansa-Aktie investierten, hätten nun 13.144 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Lufthansa-Papiere wären am 05.08.2026 114.04 EUR wert, da der Schlussstand 8.68 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14.04 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Lufthansa belief sich zuletzt auf 10.19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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