Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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15.10.2026 10:02:02
MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lufthansa von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Lufthansa eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurden Lufthansa-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Lufthansa-Anteile an diesem Tag 6.01 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 166.306 Lufthansa-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 7.05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’171.79 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17.18 Prozent zugenommen.
Lufthansa wurde am Markt mit 8.65 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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