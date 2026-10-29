MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Lufthansa-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Lufthansa-Papier an diesem Tag bei 6.94 EUR. Bei einem Lufthansa-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.401 Lufthansa-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 102.45 EUR, da sich der Wert eines Lufthansa-Anteils am 28.10.2026 auf 7.11 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2.45 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Lufthansa belief sich zuletzt auf 8.55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch