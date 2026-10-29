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29.10.2026 10:02:11
MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Lufthansa eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Lufthansa-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Lufthansa-Papier an diesem Tag bei 6.94 EUR. Bei einem Lufthansa-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.401 Lufthansa-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 102.45 EUR, da sich der Wert eines Lufthansa-Anteils am 28.10.2026 auf 7.11 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2.45 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Lufthansa belief sich zuletzt auf 8.55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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