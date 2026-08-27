MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurden Lufthansa-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 7.41 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Lufthansa-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13.492 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Lufthansa-Papiere wären am 26.08.2026 108.61 EUR wert, da der Schlussstand 8.05 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8.61 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Lufthansa belief sich jüngst auf 9.59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch