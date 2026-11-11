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11.11.2026 10:02:29
MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEG Immobilien von vor 5 Jahren angefallen
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen LEG Immobilien-Einstiegs gewesen.
Vor 5 Jahren wurde das LEG Immobilien-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 126.30 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.918 LEG Immobilien-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 398.26 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Papiers am 10.11.2026 auf 50.30 EUR belief. Damit wäre die Investition um 60.17 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 3.92 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der LEG Immobilien-Aktie fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die LEG Immobilien-Aktie bei 44.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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