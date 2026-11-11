MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEG Immobilien von vor 5 Jahren angefallen

Vor 5 Jahren wurde das LEG Immobilien-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 126.30 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.918 LEG Immobilien-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 398.26 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Papiers am 10.11.2026 auf 50.30 EUR belief. Damit wäre die Investition um 60.17 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 3.92 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der LEG Immobilien-Aktie fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die LEG Immobilien-Aktie bei 44.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch