MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEG Immobilien von vor einem Jahr verloren

Am 30.09.2025 wurde die LEG Immobilien-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der LEG Immobilien-Aktie betrug an diesem Tag 67.70 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 14.771 LEG Immobilien-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 683.31 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Papiers am 29.09.2026 auf 46.26 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 31.67 Prozent gleich.

LEG Immobilien wurde am Markt mit 3.47 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der LEG Immobilien-Aktie an der Börse XETRA war der 01.02.2013. Das LEG Immobilien-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 44.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch