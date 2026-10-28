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28.10.2026 10:02:30
MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEG Immobilien-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in LEG Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden LEG Immobilien-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren LEG Immobilien-Anteile an diesem Tag 68.60 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 145.773 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’938.78 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Papiers am 27.10.2026 auf 47.60 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 30.61 Prozent.
Der LEG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 3.66 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der LEG Immobilien-Papiere an der Börse XETRA war der 01.02.2013. Der Erstkurs der LEG Immobilien-Aktie belief sich damals auf 44.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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