MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEG Immobilien-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden LEG Immobilien-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren LEG Immobilien-Anteile an diesem Tag 68.60 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 145.773 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’938.78 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Papiers am 27.10.2026 auf 47.60 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 30.61 Prozent.

Der LEG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 3.66 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der LEG Immobilien-Papiere an der Börse XETRA war der 01.02.2013. Der Erstkurs der LEG Immobilien-Aktie belief sich damals auf 44.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch