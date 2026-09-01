MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine LANXESS-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die LANXESS-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen LANXESS-Anteile an diesem Tag bei 61.92 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LANXESS-Aktie investiert, befänden sich nun 161.499 LANXESS-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’414.41 EUR, da sich der Wert eines LANXESS-Anteils am 31.08.2026 auf 14.95 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 75.86 Prozent verringert.

Insgesamt war LANXESS zuletzt 1.25 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch