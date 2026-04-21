LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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21.04.2026 10:02:17
MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LANXESS-Investment von vor 10 Jahren verloren
Investoren, die vor Jahren in LANXESS-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Das LANXESS-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das LANXESS-Papier an diesem Tag 45.60 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 EUR in die LANXESS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21.932 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.04.2026 auf 18.26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 400.48 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 59.95 Prozent verkleinert.
LANXESS war somit zuletzt am Markt 1.54 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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