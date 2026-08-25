LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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25.08.2026 10:02:17
MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel hätte eine Investition in LANXESS von vor 3 Jahren gekostet
Vor Jahren in LANXESS eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der LANXESS-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 27.70 EUR. Bei einem LANXESS-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 36.101 LANXESS-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.08.2026 506.86 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14.04 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 49.31 Prozent eingebüsst.
LANXESS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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